Christoph Daum ist tot. Er geht in die Geschichte des Fußballs ein als großer VfB-Meistermacher – und als der Bundestrainer, der es dann doch nicht wurde.











Dass Christoph Daum krank war, war kein Geheimnis. Wie schlecht es wirklich um ihn stand, ist dann durch Zufall herausgekommen. Sein Ex-Club Bayer 04 Leverkusen traf in der Europaliga auf AS Rom, und ein paar Tage vorher klopfte der Fernsehsender RTL wegen eines Interviews bei ihm an.