Theaterviertel in Stuttgart 250 Wohnungen, Kita und Büros bald fertig

Am Stuttgarter Pragsattel entstehen derzeit so viele neue Projekte wie an kaum einer anderen Stelle in der Stadt. Rund um den künftigen Theaterplatz wachsen die Gebäude in die Höhe. Das mit Abstand größte Vorhaben nähert sich der Fertigstellung – und bringt viel Mietfläche.