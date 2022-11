1 Bevor das Musicalensemble mit „Scrooge – Die Weihnachtsgeschichte“ am Samstag in der Sparda-Welt in Stuttgart Premiere feiert, hat es Weihnachtslieder im Christmas Garden gesungen. Foto: /Andreas Engelhard

Mehr Zuschauer als vor einem Jahr zur selben Zeit vermeldet der Christmas Garden. „Wer in der Weihnachtswoche kommen will, muss sich sputen“, rät Veranstalter Christian Doll beim Auftritt des Musicalensembles von „Scrooge“ im Lichterglanz der Wilhelma.















War früher mehr Lametta? Der Christmas Garden in der Stuttgarter Wilhelma mag vielleicht nicht mehr so hell leuchten wie früher, was angesichts der Energiekrise nicht überrascht, aber dennoch hört der Veranstalter Christian Doll viel Lob für die fantasievoll gestalteten Installationen. Besonders der illuminierte Mammutwald verzückt die Gäste. Auch als Selfie-Paradies ist die Lichtershow begehrt wie eh und je. Beim Rundgang sieht man immer wieder Paare, die sich küssen, ihr Smartphone hochheben und Fotos schießen.

Mit dem bisherigen Verlauf des Christmas Garden ist Doll sehr zufrieden. Obwohl das Wetter bisher meist schlecht gewesen sei, liegen die Zahlen „leicht über dem Niveau der ersten Woche“. Am Samstag habe es bereits die ersten ausverkauften Slots gegeben. Mit Blick auf die Nachfrage für die Feiertage und die Weihnachtswoche rät er: „Man sollte sich beim Kartenkauf für diese brummende Zeit sputen.“

Premiere ist am Samstag. 3. Dezember, in der Sparda-Welt

Der Geschäftsführer von C 2 Concerts ist nicht nur für den Christmas Garden verantwortlich. Doll veranstaltet auch Kindermusicals für Familien in Stuttgart und in weiteren Städten. Bevor seine Produktion „Eine Weihnachtsgeschichte – Dem geizigen Scrooge geschieht das Weihnachtswunder“ am Samstag, 3. Dezember, 15 Uhr, in der Sparda-Welt Premiere feiert, hat er die Gruppe in die Wilhelma eingeladen. In historischen Kostümen singt die Cast Weihnachtslieder. Die Texte des Stücks nach einer Erzählung von Charles Dickens stammen von Christian Berg, der vor knapp einem Jahr im Alter von 55 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben ist. Der Autor der meistgespielten Kindermusicals im deutschen Sprachraum soll mit diesen Aufführungen geehrt werden. Die Musik zu „Scrooge“ schrieb Michael Schanze.

Die Geschichte handelt von dem kaltherzigen und geizigen Geldverleiher Ebenezer Scrooge, der Weihnachten nicht leiden kann – bis sich alles ändert. Dickens hat die Erzählung 1843 geschrieben. Unter anderem Disney hat den Klassiker verfilmt und den fiesen Griesgram – wie könnte es auch anders sein? – mit Dagobert Duck besetzt.