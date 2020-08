1 Verlegerin aus Leidenschaft: Christine Bechtle-Kobarg Foto: oh

Jahrzehntelang hat sie die Eßlinger Zeitung als Verlegerin und später Herausgeberin nachhaltig geprägt. Nun feiert Christine Bechtle-Kobarg ihren 65. Geburtstag. Und auch wenn sie künftig mehr Zeit für die Familie haben möchte, bleibt „Be-Ko“ der Stadt, dem Landkreis, der Eßlinger Zeitung und ganz besonders den Menschen in unserer Region eng verbunden.

Esslingen - Ein Leben ohne Zeitung ist für sie undenkbar: Schon in jungen Jahren war das gedruckte Wort für Christine Bechtle-Kobarg allgegenwärtig – immerhin ist sie als Tochter des Verlegers Otto Wolfgang Bechtle und seiner Frau Jacqueline groß geworden. „Zeitunglesen habe ich nie als Pflicht empfunden, sondern als eine Selbstverständlichkeit“, erzählt sie. „Mein Vater hat als Verleger und Chefredakteur der Eßlinger Zeitung das aktuelle Geschehen sehr aufmerksam verfolgt, und natürlich wurde bei uns zuhause viel diskutiert. Wer mitreden will, muss informiert sein – und wo könnte man sich besser informieren als in einer qualitativ hochwertigen Tageszeitung?“ Dafür zu sorgen, dass „ihre“ EZ für qualitativ anspruchsvollen Journalismus steht, war ihr stets Verpflichtung – lange Zeit als Verlegerin, später als Herausgeberin. Und auch wenn sie sich nach ihrem 65. Geburtstag an diesem Donnerstag aus der Herausgeberschaft zurückzieht, um mehr Zeit für die Familie zu haben, wird „Be-Ko“ der Stadt, dem Landkreis, der Eßlinger Zeitung und ganz besonders den Menschen in unserer Region eng verbunden bleiben.

Mitte der 80er-Jahre war Christine Bechtle-Kobarg an der Seite ihres Vaters in die Verlagsleitung eingetreten, später hielt sie als Herausgeberin und geschäftsführende Gesellschafterin die Fäden in der Hand. Das Studium der Betriebswirtschaft in St. Gallen, eine Dissertation zur „Sicherung der Führungsnachfolge in der Familienunternehmung“ sowie erste Berufserfahrungen beim Schweizerischen Nationalfonds und im Süddeutschen Verlag in München hatten ihr das nötige Rüstzeug für die verantwortungsvolle Aufgabe im eigenen Haus vermittelt. „Als Unternehmerin zeigen Sie, wie erfolgreich Frauen in Führungspositionen sind“, hat ihr die heutige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen anlässlich ihres 60. Geburtstages bescheinigt und erklärt, die Verlegerin stehe „für Verlässlichkeit und Verantwortungsbereitschaft im familiengeführten Mittelstand“.

Christine Bechtle-Kobarg hat stets über den eigenen Tellerrand hinausgeblickt und sich vielfältig engagiert – ob im Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger, dessen Vize-Vorsitzende sie bis 2017 war, im Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, in der Journalistischen Berufsbildung (JBB) oder im Beirat der Fördergesellschaft des Landesmuseums. Besonders wichtig war und ist ihr der Einsatz auf lokaler Ebene – etwa als Vorsitzende der Stiftung Förderverein Altes Rathaus Esslingen oder bis 2017 als Vorsitzende des Vereins Wirtschaft für Esslingen und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH. Für ihren vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz wurde sie vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler 2007 in Schloss Bellevue mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Wer im Berufsleben in vorderster Linie erfolgreich sein möchte, braucht fachliches Wissen und Können, aber auch ein Händchen für unternehmerische Entscheidungen – und für die Menschen. Ganz egal, ob es Mitarbeiter, Leser oder diejenigen sind, über die berichtet wird. Christine Bechtle-Kobarg ist in der Region bestens vernetzt. Und sie hat ein sicheres Gespür für das bewiesen, was die Menschen bewegt und was die Leserinnen und Leser von ihrer Zeitung erwarten. Dass sie dabei die Schwächsten der Gesellschaft nie vergessen hat, spricht für hohe menschliche Qualität. Das soll auch so bleiben, wenn sie im Herbst den Vorsitz des Vereins „Gemeinsam helfen“, der seit mehr als 50 Jahren die EZ-Weihnachtsspendenaktion mit großem Erfolg organisiert, in jüngere Hände legen will. „Ich weiß mein Lebenswerk und das meiner Familie in guten Händen“, sagt Christine Bechtle-Kobarg mit Blick auf die 150-jährige Familientradition. Und sie verspricht: „Mein Herz wird immer für diese Zeitung und ihre Leserinnen und Leser schlagen.“