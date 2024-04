Christel Binder geht mit 70 in den Ruhestand: Eine Esslinger Rektorin und ihre Visionen für eine bessere Schule

1 „Lehrerin ist mein Traumberuf“, sagt Christel Binder, Rektorin der Schule Innenstadt. Jetzt geht sie in Ruhestand. Foto: Roberto Bulgrin

Christel Binder hat die Esslinger Schullandschaft viele Jahre mitgeprägt. Angetrieben hat sie die Idee, die Schule zu einem besseren Ort zu machen. Mit 70 Jahren geht die Rektorin der Schule Innenstadt in den Ruhestand.











„Ich wollte immer Lehrerin werden, es ist Berufung und mein Traumberuf“, sagt Christel Binder, die Rektorin der Esslinger Schule Innenstadt. Bei ihr ist das nicht so dahin gesagt. Man sieht es allein daran, dass sie ihren Ruhestand hinausgeschoben hat, bis es gar nicht mehr anders ging. In diesem Monat wird sie 70, eine weitere Verlängerung war damit unmöglich. Von Mai an übernimmt Jörg Hofrichter die Leitung der Gemeinschaftsschule. Der 51-Jährige war zehn Jahre lang Leiter des Staatlichen Schulamts Göppingen und kehrt nun zurück in den Schuldienst.