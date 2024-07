Chor aus Esslingen: Singebration startet mit Optimismus durch

1 Beim Esslinger Chor Singebration ist gute gute Laune Trumpf. Foto: /Rainer Kellmayer

Die neue Chorleiterin Katharina Campos Aquino möchte den Esslinger Chor Singebration fit machen für die Zukunft. Nicht nur der Ton soll stimmen - auch an den Kostümen und der Choreografie wird gefeilt.











Link kopiert

Wer den Esslinger Chor Singebration auf der Bühne erlebt, spürt hautnah die Begeisterung, die diesen Chor trägt. Da ist nichts vordergründig oder affektiert: Die Choristen leben ihre Musik aus dem Herzen heraus. Für den Opernsänger John Outland, der den Chor 2001 gegründet hat, war die Musik „ein ernster Spaß“. Kein Wunder, dass bei den zündenden Auftritten des Chors der Funke der Begeisterung sofort auf das Publikum überspringt und Singebration stets frenetisch gefeiert wird.

Outland wusste: Für das Publikum ist die Optik ebenso wichtig wie die musikalische Performance. Deshalb feilte er, neben den vokalen Parametern, auch an einer bis ins Detail hinein ausgearbeiteten dramaturgischen Präsentation. Damit drückte er dem Chor seinen Stempel auf – John Outland war Singebration. Umso erschütternder war die Nachricht vom Tod des charismatischen Chorleiters, die Singebration während der Corona-Zeit erreichte.

Nach dem Tod von John Outland verfällt der Chor nicht in Schockstarre

Die Chormitglieder verfielen jedoch nicht in Schockstarre, sondern überlegten nach einem Moment des Innehaltens: „Wie kann es weitergehen?“ Klar war, dass man auf dem erfolgreichen bisherigen Weg bleiben wollte. Also sah man sich nach einer neuen musikalischen Leitung um, die den Chor im Sinne Outlands weiterführen sollte.

Mehrere Dirigentinnen und Dirigenten stellten sich vor, und nach einigen Probedirigaten war klar: Katharina Campos Aquino wird unsere neue musikalische Chefin. „Die Chemie hat sofort gestimmt“, erzählt der erste Vorsitzende Klaus Heldt. Neben der fachlichen Kompetenz der vielbeschäftigten Chorleiterin wird insbesondere ihr Humor gelobt: „Kathi ist ein sehr offener und herzlicher Mensch. Sie ist nahbar und zieht uns mit ihrer sympathischen Ausstrahlung in den Bann“, ist Janina Wehmeier, die zweite Vorsitzende begeistert. In dasselbe Horn stößt auch Kassier Andreas Krause: „Wir lernen in jeder Probe Neues. Kathi führt uns sicher. Sie gibt jedem Chormitglied Halt und Unterstützung“.

Nach der Besetzung der Chorleiterstelle gilt auch hier das Sprichwort „Neue Besen kehren gut“. Singebration war bisher schon breit aufgestellt, bewegte sich stilsicher zwischen Musical, Filmmusik, Rock und klassischen Melodien. Doch das ist Katharina Campos Aquino nicht genug: Sie möchte mit dem Chor aufbrechen zu neuen Ufern.

„Wir haben kürzlich ein Inszenierungs-Komitee gegründet“, erzählt Janina Wehmeier. Gemeinsam mit der Chorleiterin werden im Brainstorming Ideen kreiert, wie man die Inhalte der Lieder durch eine gezielte Körpersprache choreografisch noch treffender unterstreichen kann. „Auch bei der Kostümierung unserer Sängerinnen und Sänger setzen wir zukünftig neue Akzente“. Das Ziel ist, die „Marke Singebration“ als Showchor zu etablieren und noch bekannter zu machen. „Wir möchten bei unseren Konzerten ein Feuerwerk der Emotionen abbrennen“, so Wehmeier.

Frauen mit tieferen Stimmen gleich den Männermangel aus

Man ist auf erfolgreichem Weg: Das neue Konzept kommt beim Chor gut an, und auch einige Neuzugänge sind bereits zu verzeichnen. Interessant sind auch Umstellungen innerhalb des Chors: „Da die Männerstimmen etwas schwach besetzt sind, haben drei unserer Mädels mit tieferer Stimmlage jetzt in den Tenor gewechselt“, berichtet Katharina Campos Aquino, die stets nach Wegen zur Optimierung des Chorklangs sucht. Dabei kommt ihr die breite musikalische Ausbildung zugute. Die Tochter einer Kirchenmusikerin studierte Violine an den Musikhochschulen in Basel und Stuttgart und ist zudem eine profilierte Sängerin.

Die Stimmung ist bei Singebration bestens. Der Vorstand lobt die neue Chorleiterin Katharina Campos Aquino, und diese ist mit der Vereinsführung äußerst zufrieden: „Der Vorstand ist top: In puncto Management und technischer Betreuung stimmt alles. Es macht riesigen Spaß, mit diesem optimistischen und sehr engagierten Chor zu arbeiten“, sagt sie.