1 Der Esslinger Liederkranz bereitet unter der Leitung von Steffi Bade-Bräuning (am Flügel) ein Konzert vor Foto: Rainer Kellmayer

Die Angebote der Gesangvereine stoppten mit dem Beginn der Coronakrise abrupt. Zeitweise galt das Singen wegen der dabei ausgestoßenen Aerosole sogar als Treiber der Pandemie. Jetzt kämpfen sich die Chöre im Kreis Esslingen zurück in die Normalität.















Erlebt man den Esslinger Liederkranz in einer Probe, so ist man beeindruckt von der Begeisterung und Disziplin, mit der die Sängerinnen und Sänger bei der Sache sind. Dass der Chor eine schwierige Phase hinter sich hat, ist kaum zu spüren. Doch wie bei allen Gesang- und Musikvereinen hat das Coronavirus vor zwei Jahren auch beim Liederkranz einen abrupten Stillstand gebracht. „Da die Stadt Esslingen unseren Proberaum in der Katharinenschule gesperrt hat, waren von heute auf morgen keine Chorproben mehr möglich“, blickt die erste Vorsitzende Solveigh Hummel zurück. Ihre Stellvertreterin Marianne Beringer ergänzt: „Die Musik und das gesellige Miteinander haben uns sehr gefehlt“.