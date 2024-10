Chöre im Kreis Esslingen: Der Coro per Resistencia beweist hohes musikalisches Niveau

1 Herausragend: 2022 führte der Chor in der Nürtinger Rudolf-Steiner-Schule den „Canto General“ von Mikis Theodorakis auf. Foto: Driess/Archiv

Das Nürtinger Ensemble tritt seit mehr als vier Jahrzehnten mit einem unkonventionellen Repertoire auf. Dabei geht es immer auch um Menschlichkeit, Freiheit und Gerechtigkeit.











Im „Haus der Künste“ in Nürtingen proben sie jeden Montag, die 40 Sängerinnen und Sänger des außergewöhnlichen „Coro per Resistencia“. Der Name des Ensembles, das ein hohes musikalisches Niveau aufweist, geht auf eine Konzertreihe des Nürtinger Max-Planck-Gymnasiums zugunsten des Sozialzentrums Resistencia in einer der ärmsten Regionen Argentiniens zurück. Dort trat der Chor 1981 erstmals auf, erzählt der Vereinsvorstand Frank Hoffmann. Dabei entstand der Kontakt zu dem ersten Chorleiter Peter Lauterbach. Zwei Jahre später führte der Chor in der Nürtinger Kreuzkirche als erstes zusammenhängendes Werk das weltliche Oratorium „To Axion Esti“ des griechischen Komponisten Mikis Theodorakis auf.