Chöre im Kreis Esslingen: Chormusik hat vor Weihnachten Hochkonjunktur

Chorleiterin Heidrun Speck studiert mit dem Oratorienchor Plochingen und Umgebung weihnachtliche Lieder ein.

Die vorweihnachtliche Zeit bringt für die Chöre der Region eine Fülle von Aufgaben. Neben großen Konzerten nimmt die Vorbereitung der Weihnachtsgottesdienste breiten Raum ein.











Es ist jedes Jahr das gleiche Szenario: Vor der besinnlichen Ruhe der Festtage ist die vorweihnachtliche Zeit geprägt von Betriebsamkeit und rastloser Hektik in den Städten. Wie erleben die Chöre im Landkreis Esslingen diese spannenden Wochen? Ein Blick in die Konzert- und Veranstaltungskalender zeigt, dass zu keiner Zeit des Jahres so viele Konzerte und andere musikalische Veranstaltungen stattfinden wie in der Vorweihnachtszeit. Wie gehen unsere Chöre mit dieser Situation um? Wie bewältigen sie die anstehenden Herausforderungen?