Chlorgas ausgetreten: Großeinsatz im Neckartal-Freibad in Wernau

Mehrere Feuerwehren sind in Wernau im Großeinsatz. Foto: SDMG

Am Samstagvormittag ist das Neckartal-Freibad in Wernau gesperrt worden. Wegen Chlorgas läuft ein Großeinsatz der Feuerwehr.











Das Neckartal-Freibad in Wernau (Kreis Esslingen) ist am Samstagmorgen für den Publikumsverkehr gesperrt worden. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, ist in dem Bad aus bisher unbekannter Ursache Chlorgas ausgetreten.

Aktuell sind mehrere Feuerwehren aus Wernau und der Umgebung im Einsatz, um den Gasaustritt zu klären. Da zum Zeitpunkt des Alarms keine Badegäste im Freibad waren, gibt es bisher keine Verletzten.

Wie lange der Einsatz noch dauern wird, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Das Freibad bleibt vorerst gesperrt.