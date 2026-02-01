China und die Automobilkrise: Wie realistisch ist die chinesische Mercedes-Übernahme? Ein Faktencheck

Peter Stolterfoht 01.02.2026 - 09:40 Uhr , aktualisiert am 01.02.2026 - 09:40 Uhr

Wie realistisch ist die chinesische Mercedes-Übernahme? Ein Faktencheck

1 China-Mission: Auf der letzten Auto-Messe in Peking präsentiert Mercedes 2024 die elektrische G-Klasse. Foto: MB AG

Stuttgarts nächstes durch die Automobilkrise ausgelöstes Schreckenszenario ist, wenn Mercedes-Benz von China aus gelenkt wäre. Ginge das überhaupt? Ein Faktencheck.











In der Kantine erkennt die Mercedes-Belegschaft immer am besten, ob die Chefs aus China gerade mal wieder im Stammwerk Untertürkheim nach dem Rechten schauen. Dann liegen nämlich grundsätzlich Stäbchen und Sojasauce mit auf dem Tisch – für Wahlessen 1, was in diesem Fall ein traditionelles asiatisches Reisgericht ist. Na dann, Mahlzeit!