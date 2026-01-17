9 Tomasz Czernecki bietet auf dem Esslinger Wochenmarkt verschiedenste Pilze an. Foto: Lena Fux

Ungarn, Frankreich, Italien, exotisch: Auf dem Esslinger Wochenmarkt finden Besucherinnen und Besucher weit mehr als Alltägliches. Aber wo? Ein Rundgang.











Auf dem Esslinger Wochenmarkt verstecken sich neben den bekannten Gemüse- und Obstsorten immer wieder kulinarische Besonderheiten. Wer genauer hinschaut, findet fleischähnliche Pilze, besondere Zwiebeln und Früchte, die kaum jemand kennt. Wo sie zu finden sind.

Die liebste Zwiebel der Zwiebelinger ist auf dem Esslinger Wochenmarkt laut einer Mitarbeiterin bei „Wilhelms Hofmarkt“ zwar immer noch die klassische Gemüsezwiebel, zwischen den unterschiedlichen roten und weißen Knollen hat sich allerdings eine Besonderheit eingeschlichen: die ungarische Speckzwiebel. Mit Speck hat die Zwiebel wenig gemeinsam. Stattdessen ist sie sehr fein, hat eine geringe Schärfe und ähnelt damit nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch der Schalotte.

Die ungarische Speckzwiebel erinnert in ihrem Aussehen an die Schalotte. Foto: Lena Fux

Und für alle, die sich beim Zwiebelschneiden jedes Mal die Tränen aus den Augen wischen müssen, gibt es eine gute Nachricht: Die Speckzwiebel lässt sich wunderbar leicht schneiden. Das Kilo gibt es für 2,40 Euro.

Gefüllte Croissants wie aus Frankreich. Beim Einkaufen auf dem Markt sind die Taschen und Körbe gefüllt mit Gemüse und frischem Obst. Die Croissants beim Stand „Adam Feinkost“ in der Bahnhofstraße beherbergen dagegen Vanillecreme, Pistazie und Schokolade.

Bei Adam Feinkost gibt es allerlei süße Spezialitäten. Foto: Lena Fux

Am beliebtesten sind laut einer Mitarbeiterin die Croissants mit Pistazie. 3,20 Euro kostet eines des französischen Gebäcks. Einen festen Verkaufsstandort hat der Stand bislang nicht. Nach eigenen Angaben wird derzeit jedoch nach einer geeigneten Immobilie in Esslingen gesucht, um die Törtchen, Blätterteigwaren und Macarons künftig in einem Café anbieten zu können.

Löwenzahn und Pilze auf Esslingens Wochenmarkt

Italienischer Löwenzahn. In den meisten Supermärkten sucht man ihn vergeblich – am Stand von Filippos Tsaosidis gehört er dagegen zum Sortiment: italienischer Löwenzahn. Anders als der Löwenzahn auf deutschen Wiesen ist dieses Gemüse deutlich größer. In Italien ist er auch unter dem Namen Catalogna bekannt.

Filippos Tsaosidis mit einem Kasten frischem italienischen Löwenzahn in seinem Marktstand. Foto: Lena Fux

Bitter im Geschmack, sollte er am besten gebraten oder blanchiert werden. Vor der Zubereitung wird der Strunk entfernt, die Blätter werden gewaschen und in kleinere Stücke geschnitten. So ist das Gemüse eine klassische Beilage, passt aber ebenso gut in Aufläufe oder zu Polenta. Und auch ganz klassisch als Salat macht das Grün etwas her. 2,99 Euro kostet ein Bund.

Es müssen nicht immer Champignons sein. Ein Pilz, der nach Kalbfleisch schmecken soll, ist am Stand von Tomasz Czernecki zu finden: der Stachelbart. Er sieht aus wie eine kleine, zottelige Wolke und ist auch unter dem Namen Löwenmähne bekannt. Bereits vor mehr als hundert Jahren wurde er in der chinesischen Medizin als Heilpilz eingesetzt. Die Exemplare von Tomasz Czernecki kommen aber nicht von weither, sondern wachsen direkt in Esslingen.

Im linken Korb ist der Stachelbart zu sehen. Foto: Lena Fux

Auch bei Besucherinnen und Besuchern ist der Pilz gefragt, dem bis heute gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben werden. Die Zubereitung ist unkompliziert: „Einfach in Scheiben schneiden und anbraten“, erklärt Tomasz Czernecki, der neben seinem Stand auf dem Markt einen Hofverkauf betreibt. Sein Tipp: Der Stachelbart eignet sich auch hervorragend als Basis für ein Burgerpatty oder als alternatives Schnitzel – ganz ohne Fleisch.

Esslinger Wochenmarkt bietet auch Neues

Exoten zum Naschen. Zwischen allerlei Obst und Gemüse gibt es bei „Momos Früchtemarkt“ eine besondere Neuheit zu entdecken. Kleine rote Bällchen fallen ins Auge, ohne auf den ersten Blick preiszugeben, was sie sind. Auf Nachfrage erklärt Standbetreiber Mohammed Zakar: „Das sind Cherry Plums. Eine neue Züchtung aus Pflaume und Kirsche.“ Für manche Kundinnen und Kunden seien sie zu süß, andere wiederum liebten die Frucht für 5,95 Euro. „Sie sind sehr neu auf dem Markt. Es ist erst das zweite Mal, dass ich sie dabei habe“, sagt Zakar. Seine persönlichen Favoriten seien Trauben, Kaki und Mango.

Doch damit nicht genug: Mit dem sogenannten Lemon Snack bietet der Stand eine weitere Besonderheit. Die Kreuzung aus Limette und Zitrone stammt aus Spanien und wird ähnlich wie eine Kumquat mitsamt Schale gegessen. Im Geschmack sind die kleinen Zitrusfrüchte allerdings deutlich säuerlicher, angeboten wird sie zudem teilweise auch in kandierter Form.

Wochenmarkt in Esslingen

Öffnungszeiten

Der Esslinger Wochenmarkt findet mittwochs und samstags von 7 bis 12.30 Uhr statt. Doch an angestammter Position auf dem Marktplatz wird derzeit gebaut. Bis etwa April 2027 ist der Wochenmarkt deshalb auf die Bahnhofstraße verlegt worden.

Große Vielfalt

Ungefähr 50 Händler bieten auf dem Esslinger Wochenmarkt verschiedenste Produkte im Verkauf an. Käse, Gemüse, Pflanzen, allerlei Gewürze und Fisch: Für Besucherinnen und Besucher ist das Angebot reichhaltig.