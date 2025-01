Chefs wollen an Esslingen festhalten: Eberspächer muss sparen – „Hoffen, dass das ohne Kündigungen geht“

Chefs wollen an Esslingen festhalten

1 Die beiden Geschäftsführer von Eberspächer, Jörg Steins (links) und Martin Peters, im Interview mit unserer Zeitung. Foto: Roberto Bulgrin

Die Geschäfte mit China laufen komplett anders ab als solche in der westlichen Welt. Dieser und andere Faktoren stellen den Esslinger Automobilzulieferer Eberspächer vor Herausforderungen. Wie geht es mit dem Unternehmen weiter?











Im Februar wird ein neuer Bundestag gewählt. Das heißt Wahlkampf, und Wahlkampf bedeutet auch, Wunschzettel bei Politikern und Parteien zu hinterlassen. Auch der Esslinger Automobilzulieferer Eberspächer hat klare Vorstellungen darüber, was sich ändern sollte, um Unternehmen weltweit wettbewerbsfähiger zu machen. Im Interview geben die beiden Geschäftsführer Martin Peters und Jörg Steins außerdem Einblicke, wie sie den Zweikampf zwischen Verbrennern und Elektroautos sehen, wie die Geschäfte mit China laufen, und was sich grundsätzlich seit den Coronajahren in der Arbeitswelt geändert hat.