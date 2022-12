1 André Schneider. Foto: Klinikum Esslingen

Im Klinikum Esslingen wird die Chefarztstelle in der Kardiologie neu besetzt. Das steckt dahinter.















Das Klinikum Esslingen stellt von Januar an die kardiologische Klinik neu auf. Grund dafür ist das Ausscheiden des Chefarztes für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie, Martin Arnold, der nach nur sieben Monaten das Haus zum 30. November verlassen hat. Wie das Klinikum mitteilte, übernimmt André Schneider kommissarisch die Chefarztposition und kümmert sich neben der Leitung der Katheterlabore um die Behandlung der ambulanten und stationären Wahlleistungspatienten. Armin Wöhrle übernimmt als geschäftsführender Oberarzt die ärztliche Verantwortung für alle personellen und organisatorischen Aufgaben der Klinik. Arnold wird zudem bis auf Weiteres tageweise im Klinikum Esslingen präsent sein, um die von ihm eingeführten neuen medizinischen Behandlungen aufrechtzuerhalten und dauerhaft sicherzustellen. Damit bliebe die Leitungsfähigkeit der kardiologischen Klinik in vollem Umfang erhalten, heißt es seitens des Klinikums. Das Klinikum befindet sich auf der Ebene der Chefärzte im Umbruch. In den vergangenen Monaten wurden bereits drei Chefarztstellen altersbedingt neu besetzt, zum Jahreswechsel gibt es einen weiteren Wechsel.