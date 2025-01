1 Bei der Pizza legt BSH-Chef Matthias Metz auch selber Hand an, um zu zeigen, was ein intelligenter Backofen kann. Foto: /prv

Kostendruck, Jobabbau – auch Europas größter Hausgerätehersteller spürt heftigen Gegenwind. Wie BSH-Chef Matthias Metz die Bosch-Tochter auf Wachstumskurs bringen und bei Kunden punkten will.











Link kopiert

Noch etwas Salami, Käse und Gemüse, dann landet die Pizza im Ofen. Im firmeneigenen Küchenstudio in München legt Matthias Metz, Chef der Bosch-Hausgerätetochter BSH, schon mal selbst Hand an, um beim Gespräch zu veranschaulichen, wie Europas größter Hausgerätehersteller bei Kunden punkten will.