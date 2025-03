Charlotte Reihlen schrieb Geschichte: Förderin der Frauen aus dem Kreis Esslingen fast vergessen

1 Mit sogenannten Zwei-Wege-Bildern wurden Menschen missioniert: Jochen Bender und Thomas Ebinger (rechts) vor der Gedenktafel für Charlotte Reihlen. Foto: Ines Rudel

Sie hat im 19. Jahrhundert eine Frauenschule und die Diakonissenanstalt in Stuttgart gegründet. 1805 wurde Charlotte Reihlen in Kemnat geboren. Jetzt erinnert Pfarrer Thomas Ebinger an die vergessene Frauenförderin, die ihrer Zeit weit voraus war.











Eine unscheinbare Tafel am Kemnater Pfarrhaus erinnert an Charlotte Luise Reihlen. Dort wurde die Gründerin der evangelischen Diakonissenanstalt in Stuttgart 1805 geboren. Die berühmte Frauenförderin ist freilich in Vergessenheit geraten. „Zu wenige Menschen in Ostfildern wissen, wer die Kemnaterin war, die im 19. Jahrhundert eine Berühmtheit war“, sagt der evangelische Pfarrer Thomas Ebinger. Das will er ändern: „Wir wünschen uns, dass eine Straße nach ihr benannt wird.“ Dafür gibt es aber noch keine konkrete Perspektive.