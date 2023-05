1 Jonathan Thompson (links) war während der gesamten Zeremonie in der Nähe des Königs – hier steht er beim Einzug neben Prinz George. Foto: AFP/MARK LARGE

Er trägt stets Kilt, ist nie weit entfernt vom König und auffallend attraktiv: Wer ist Jonathan Thompson, König Charles’ rechte Hand?















Wer war der heimliche Star der Krönung? Prinz Louis, der Windsor mit dem größten Unterhaltungswert seit Harrys wilder Teenagerzeit? Penny Mordaunt, die das juwelenbesetzte Staatsschwert „Sword of Offering“ eine Stunde lang in den Händen hielt, ohne einmal zu wackeln? Oder der irische Wolfshund Seamus, der bei der Parade in seinem roten Mäntelchen dem Londoner Regen trotzte?

Geht es nach vielen Menschen in den sozialen Netzwerken, gebührt der Titel Major Jonathan Thompson. Der Equerry (zu Deutsch in etwa Stallmeister, ein enger Angestellter des Monarchen) des Königs befand sich während der gesamten Zeremonie ganz in Charles’ Nähe.

Im Netz sorgte der attraktive Mann im schottischen Kilt für einen wahren Hype:

„Ich schaue nur für den Kerl im Kilt“, scherzte eine Userin:

„Stellt euch hinten an, Mädels“, twitterte eine Verehrerin des attraktiven Soldaten aus Northumberland.

Equerrys helfen Mitgliedern der royalen Familie im Tagesgeschäft, schauen, dass der Terminkalender eingehalten wird, sind bei öffentlichen Auftritten immer nur einen Schritt weit entfernt, falls der Royal Hilfe benötigt. Thompson war bereits Equerry für die verstorbene Queen Elizabeth II. und steht jetzt bei ihrem Sohn in Diensten.

Der 39-Jährige wurde schon im vergangenen Jahr bei den Trauerfeierlichkeiten für die verstorbene Monarchin eine Internet-Sensation. Als König Charles III. bei seiner Proklamation nicht genug Platz fürs Unterschreiben der offiziellen Urkunde hatte und ungeduldig wurde, räumte Thompson ruckzuck den Stifthalter beiseite.

Seine Fans müssen aber weiter aus der Ferne schwärmen. Britische Medien haben bereits herausgefunden: Der Mann im Kilt ist verheiratet.