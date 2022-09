20 Depp-Double Patrick Schramm wird bei der Wasenpirsch von Selfie-Fans gejagt. Foto: /Sascha Feuster

Manche sagen, Tracht auf dem Wasen ist ein bisschen wie Fasching: Ein Gast verkleidet sich gar als Hollywood-Star. Bei der Wasenpirsch verblüfft der Doppelgänger von Johnny Depp. Bei zwei Charity-Events ist in Volksfestzelten gefeiert und gespendet worden.















Der Ballermann-Song „Johnny Däpp Däpp Däpp“ erklingt auf dem Wasen sehr oft. Gut, „Layla“ kommt noch öfter. Wenn’s also um den Hollywood-Star geht, der sich geringfügig anders schreibt, brüllt das ganze Zelt laut mit: „Däpp, Däpp, Däpp!“ Wahrscheinlich sind’s nicht nur Deppen, die laut mitsingen. Just bei diesem Ohrwurm erscheinen am Sonntagabend auf der Bühne der Schwabenwelt breitschultrige, hochgewachsene Bodyguards. Im Schlepptau bringen sie einen Mann mit, der einen Kopf kleiner ist als seine Aufpasser, eine Schiebermütze und getönte Brille trägt. Das Publikum rastet aus.

Ist Hollywood auf dem Wasen angekommen ? Auf Englisch begrüßt Mister Johnny „Fake“ Depp die Ausgeflippten unter ihm. Später stellt sich heraus: Für unzählige Selfies eignet sich der Gast mit dem Jack-Sparrow-Bärtchen bestens, in Wahrheit aber ist er Golflehrer. Und dieser Golflehrer lebt in Nordrhein-Westfalen, heißt Patrick Schramm und wird bundesweit als Depp-Double gebucht. Ob er den Echten schon mal gesehen hat? „Ja von weitem“, sagt er. In der Heimat von Johnny Depp sei er gewesen und von etlichen Passanten verwechselt worden, wie dies oft geschieht, sogar in den USA.

„Generaldirektor Haffenloher feiert im Kreise seiner Freunde“

Nach Stuttgart haben ihn die Macher des Volksfest-Charity-Events Wasenpirsch geholt. Zum zehnjährigen Bestehen wollte Veranstalter und Energieberater Frederic Reinicke seinen 750 zahlenden Gästen aus Wirtschaft, Show, Sport, Entertainment, Gastronomie und Medien noch ein bisschen mehr Spaß bieten. Der Reinerlös, vor allem aus dem Verkauf der Tombolla, geht an das Kinderhospiz. 10 000 Euro sind zusammengekommen, worüber sich Christina Semrau als Botschafterin des Kinderhospizes an diesem Abend sehr freut.

An einem Tisch sitzt DJ-Legende Uwe Sontheimer mit Schaustellern wie Stefan Kinzler und Gastronomen wie Christian List. Sontheimer diktiert, was der Journalist schreiben soll. „Schreiben Sie, Generaldirektor Haffenloher feiert im Kreise seiner Freunde“, sagt er. Das berühmte Zitat stammt aus „Kir Royal“. Es geht um einen Provinzfabrikant, der sich nichts sehnlicher wünscht, als in der Großstadt-Klatschkolumne namentlich genannt zu werden und dann auch mal sagt: „Ich sch... dich zu mit meinem Geld.“

Mehrere Sterneköche sind gekommen

Im Kreise ihrer Freunde feiern außerdem: Sänger Almklausi, Magier Thorsten Strotmann, die Sterneköche Rolf Straubinger, Bernd Bachofer, Nico Burkhardt, Bernd Werner, TV-Beauty-Doc Oliver Gekeler, Handball-Nationalspieler Manuel Späth, die Weltmeister Harry Bodmer (Kunstrad) und Marcus Ebner (Snowboard), die frühere Spitzenfechterin Monika Sozanska, Fecht-Olympiasieger Alexander Pusch, Peter Drausnigg, der Geschäftsführer der Stadtwerke, Model Guila Siegel und viele andere. Veranstalter Frederic Reinicke hatte mit Andreas Stütz und Festwirt Michael Wilhelmer vor zehn Jahren die Idee, auf der Empore einem bunt gemischten Publikum an einem Sonntagabend, wenn auf dem Wasen nicht so viel los ist, ein gesellschaftliches, exklusives Ereignis zu bieten, das einem guten Zweck dient. Viele Sponsoren sind mit im Boot, die Stimmung ist bestens.

Neuer Charity-Event für Kiwanis in der Taos Lodge bei Klauss & Klauss

Im Zelt nebenan feiern am selben Abend der Stuttgarter Kiwanis-Präsident Zoltán Bagaméry, der laut OB Frank Nopper der „Chefcharmeur“ und „Chefnetzwerker“ der Stadt ist, mit Martina Böhringer-Zinser, der neuen Inhaberin der Taos Lodge im Festzelt Klauss & Klauss, die Premiere eines weiteren Charity-Events, das ebenfalls zum gesellschaftlichen Ereignis der Stadt werden soll. „Bei uns geht wirklich jeder Euro an den Kiwanis-Hilfsfonds“, betont Bagaméry – die Weine und das Essen sind gesponsert. Am Ende kommen über 10 000 Euro zusammen.

Das Jausebrett stammt von Sternekoch Ben Benasr

Martina Böhringer-Zinser, die ansonsten ihre Personal-Zeitarbeitsfirma leitet, erfüllt sich ihren langjährigen Traum, Wirtin auf dem Wasen zu werden. In ihrer Weinloge regnet es regelmäßig Eis von der Decke auf die Flasche runter. Champagnerflaschen werden mit dem Säbel geöffnet, wie einst von Napoleon. Auf diese Weise soll nicht ein Tropfen des wertvollen Getränks verspritzt werden – das Schäumen und Vergeuden überlässt man Formel-1-Gewinnern. Geri von den Klostertalern heizt ein.

Bereits die Vorspeise ist exklusiv: Sternekoch Ben Benasr vom Ritzi hat die Jausenbretter für etwa 150 Gäste zubereitet, auch mit Köstlichkeiten für Vegetarier. Unter den Gästen: der frühere Ballettstar und heutige Yafa-Gastronom Marijn Rademaker, Modedesigner Tobias Siewert, Ursula Imser, Kiwanis-Präsidentin von Baden-Württemberg, Gastro-Fesh-Inhaber André Dangelser, Netzwerkerin Maxi von Bleyle und viele andere.