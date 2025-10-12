Charity-Event in Esslingen: Sportlegenden und ein Künstler – So war es beim Herzklopfen-Golfturnier

11 Eberhard Gienger nimmt regelmäßig am Turnier Teil. Seine spektakulären Auftritte mit dem Fallschirm können allerdings nur bei geeignetem Wetter stattfinden. Foto: hr/oh

Mit einem Fallschirmsprung des ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Olympioniken Eberhard Gienger (74) ging es am Samstag spektakulär los (Bild). Bei „unverhofft schönem Wetter“, wie Wolfgang Haußmann sagt.

Er ist Vorsitzender des Vereins Herzklopfen, der das Charity-Golfturnier auf der Anlage des Golfclubs Hohenstaufen im Kreis Göppingen veranstaltet. Viele bekannte Namen aus der Sportwelt standen auf der Teilnehmerliste wie der Ex-Fußballnationalspieler Guido Buchwald, Botschafter des Fördervereins Herzklopfen, Steffi Nerius, WM-Siegerin im Speerwurf, Fechtlegende Alexander Pusch und viele mehr. Gespielt wurde paarweise. Am Ende gab es einen Heimsieg für das Esslinger Team Heiko Nossek (Wasserball) und Daniel Hebisch (Handball).

Herzklopfen e.V. unterstützt Klinikum Esslingen

Um an der abendlichen Gala im Event Palace in Esslingen teilzunehmen, verließ der Esslinger Künstler Tim Bengel sogar die Hochzeit seines besten Freundes, wie Haußmann berichtet. Dort versteigerte Bengel, ebenfalls Botschafter des Vereins Herzklopfen, für den guten Zweck eines seiner Werke. Bei all der Promidichte: „Am Ende geht es um die gute Sache“, sagt Wolfgang Haußmann. Insgesamt kamen 20 000 Euro zusammen, die zu gleichen Teilen an die Vereine Herzklopfen, der die Kardiologie des Klinikums Esslingen unterstützt, und Kio (Kinderhilfe Organtransplantation) gespendet werden.