Chaosfahrt im Kreis Esslingen: 94-jähriger Mercedes-Fahrer baut mehrere Unfälle – Zeugen gesucht

1 Polizeibeamte konnten den Senior stoppen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein 94-jähriger Mercedes-Fahrer baut am Freitagabend zwischen Filderstadt und Nürtingen mehrere Unfälle und begeht Fahrerflucht. Die Polizei sucht Geschädigte und Zeugen.











Ein 94 Jahre alter Mercedes-Fahrer hat am Freitagabend bei seiner Fahrt von Filderstadt nach Nürtingen offenbar mehrere Unfälle gebaut und sich dabei unerlaubt von den Unfallstellen entfernt. Die Polizei sucht nun nach Geschädigten und Zeugen.

Wie die Beamten berichten, hatte eine Verkehrsteilnehmerin gegen 21 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass ein Mercedes C 180 mit einem platten Vorderreifen von der Inselstraße in Nürtingen auf die Oberboihinger Straße einbog und in Richtung Innenstadt fuhr. Dabei sei der Fahrer laut der Zeugin starke Schlangenlinien gefahren, habe die Vorfahrt an einem Kreisverkehr missachtet und sei im Bereich des Bahnhofs in den Gegenverkehr geraten.

Polizei stoppt Senior in der Neuffener Straße

Die Polizei konnte den Mercedes in der Neuffener Straße stoppen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 94-jährige Fahrer stark verwirrt und körperlich eingeschränkt war. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes noch vor Ort. Ein Rettungswagen brachte den Senior in ein Krankenhaus, der Mercedes wurde abgeschleppt. Nach bisherigen Ermittlungen sei der 94-Jährige in Filderstadt losgefahren und habe gegen 19 Uhr bereits einen Auffahrunfall im Bereich des Flughafentunnels verursacht, bei dem er sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben soll.

Aufgrund von Spuren auf der Fahrbahn konnte die Strecke dahingehend rekonstruiert werden, dass der Mercedes auch im Bereich Unterensingen unterwegs war. Am Fahrzeug konnten frische Schäden festgestellt werden, die bislang noch keinen Unfällen zugeordnet werden konnten. Zeugen, die durch die Fahrweise des Seniors gefährdet wurden oder Angaben zu möglichen Unfällen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden.