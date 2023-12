Chaos bei Konzert von Yung Hurn in Stuttgart: „Die Leute sind wie beim Domino umgestürzt“

1 Junge Besucher beim Yung-Hurn-Konzert in Stuttgart. Foto: red

Das Konzert des Rappers Yung Hurn in der Porsche-Arena bleibt für zwei Freundinnen aus Stuttgart unvergesslich. Im negativen Sinne. Sie hatten Mühe, sich aus einem wilden Pulk zu befreien. Der Veranstalter spricht von einer Tendenz zu Rücksichtslosigkeit.











So aufgelöst hatten die Eltern ihre Tochter selten erlebt. Verstört und geschockt war die 16-Jährige am Mittwochabend nach einem Auftritt des österreichischen Rappers Yung Hurn aus der Porsche-Arena gekommen. Auch am Tag danach ist sie noch wie benommen, von dem, was sie erlebt hat: „Ich lag am Boden und habe keine Luft mehr bekommen. Leute sind auf mich draufgefallen. Ich dachte, ich sterbe“, schildert sie ihre Eindrücke.