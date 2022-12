1 Ein Luftballon in einer Oberleitung setzt S-Bahn schachmatt. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Ein Luftballon hat einen Kurzschluss an einer Oberleitung am Hauptbahnhof verursacht und damit den gesamten S-Bahn-Verkehr in Stuttgart aus dem Takt gebracht.















Ein Luftballon hat am Donnerstagabend den S-Bahn-Verkehr in Stuttgart komplett ausgehebelt. Laut Denis Sobek von der Bundespolizei flog der beschichtete Ballon eines Mädchens in eine Oberleitung am Tiefbahnhof und löste damit einen Kurzschluss aus. Alle S-Bahn-Linien im Raum Stuttgart waren vorübergehend betroffen – und das ausgerechnet gegen 18 Uhr im Feierabendverkehr.

Schreckmoment für die Reisenden: Die Berührung des Luftballons mit der Oberleitung löste einen lauten Knall aus und sorgte für viel Rauch, wie der Sprecher der Bundespolizei weiter berichtet. In der Folge sprang die Brandmeldeanlage an. Die Polizei räumte deswegen kurzzeitig die Bahnsteige 101 und 102. Techniker eilten herbei und machten sich an die Schadensbehebung.

Im Laufe des Abends konnten die Bahnen wieder fahren. „Strecke zwischen Hauptbahnhof (tief) und Schwabstraße ist nun wieder befahrbar“, meldete die Bahn gegen 21 Uhr. Und kurz darauf hieß es: „Das Signal ist aktuell wieder stabil“. Wie lange die Einschränkungen im Bahnverkehr noch anhalten, war zunächst nicht absehbar.