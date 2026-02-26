„Chaos“ am Flughafen Stuttgart: Flugausfälle und stundenlanges Warten – die Folgen eines verwaisten Gepäckstücks
Roland setzt auf seinen Ersatzflug in Richtung Schweden (li.), Birgit und Steffen warten zwei Stunden vor der Sicherheitskontrolle (re.). Foto: STZN/Dürr

Am Flughafen Stuttgart ist es am Donnerstag wegen eines Polizeieinsatzes zu Flugausfällen und Verspätungen gekommen. Passagiere warteten Stunden auf den Security Check.

Zwei Stunden warten Birgit und Steffen mit ihrer Familie am Donnerstag vor der Sicherheitskontrolle am Stuttgarter Flughafen. „Hier weiß keiner was“, sagt Birgit. Eigentlich wäre ihr Eurowings-Flug um 12.25 Uhr nach Rom gestartet. Doch dann kommt kurze Zeit später die Durchsage, dass ihr Flug in die italienische Hauptstadt gestrichen ist. Betroffene Passagiere müssten ihr aufgegebenes Gepäck wieder abholen. Es war nicht die einzige Flugverbindung, auf die die Sperrung des Sicherheitsbereichs Auswirkungen hatte.

