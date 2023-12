Chanukka in Esslingen: „Nach der Finsternis kommt das Licht“

1 Es werde Licht: Rabbiner Mordechai Mark Pavlovsky entzündet den Chanukka-Leuchter. Foto: Roberto Bulgrin

Der Leuchter des jüdischen Chanukka-Fests wird in Esslingen entzündet in einer Zeit, die vom Terrorangriff der Hamas und von Antisemitismus geprägt ist. Auch die hiesige Gemeinde spürt die Folgen. Rabbiner Mark Pavlovsky sieht im Lichterfest trotzdem ein Zeichen der Hoffnung.











Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier? Zum jüdischen Chanukka-Leuchter kommen noch fünf Lichter mehr hinzu als beim Adventskranz. Acht der Kerzen symbolisieren das achttägige Lichterfest, das an die in der Bibel berichtete Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem erinnert. Am Mittwochabend entzündete Rabbiner Mordechai Mark Pavlovsky zusammen mit Oberbürgermeister Matthias Klopfer vor dem Esslinger CVJM-Gebäude die Lichter: In aller Öffentlichkeit will das Chanukka-Fest, das an diesem Freitag endet, ein Zeichen der Freude und Hoffnung setzen. Auch in dunklen Zeiten, auch wenn sich das jüdische Leben seit dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober verändert hat.