NHL Avalanche um Sturm gewinnen Spiel zwei im Stanley-Cup-Finale

Die Colorado Avalanche um den Augsburger Nico Sturm haben das zweite Spiel in den Stanley-Cup-Finals klar gewonnen und ihre Führung in der Serie auf 2:0 ausgebaut.Gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning gewann das Eishockey-Team aus Denver in eigener Halle mit 7:0.