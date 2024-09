Champions League: Wer überträgt VfB?

1 Der VfB startet gegen Real Madrid in die Champions League – jetzt steht fest, wer die Partie überträgt. Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Die neue Champions League-Saison steht in den Startlöchern. Der Run auf die Tickets für Partien des VfB Stuttgart ist groß – nicht jeder, der gerne ein Ticket möchte, wird am Ende auch eins bekommen. Deshalb dürfte für viele Anhänger des Clubs aus Cannstatt am Ende nur der Fernseher bleiben.

Mittlerweile steht auch fest, wo die Spiele der Stuttgarter zu sehen sein werden. Die TV-Aufteilung wurde am Mittwoch veröffentlicht. Die schlechte Nachricht: es braucht Abos von zwei Anbietern, um alle Spiele des VfB in der Königsklasse verfolgen zu können.

Der Amazon-Dienst Prime Video darf an jedem Dienstag ein Spiel der Ligaphase übertragen. Am ersten Spieltag (17. September) wird dies der Auftritt des VfB Stuttgart bei Real Madrid sein, danach zeigt Prime Video Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow (1. Oktober), Real Madrid gegen Borussia Dortmund (22. Oktober), FC Liverpool gegen Bayer Leverkusen (5. November) sowie die Bayern gegen PSG (26. November).

Alle weiteren Spiele der ersten fünf Spieltage laufen live bei DAZN. Die Begegnungen der Spieltage sechs und sieben werden noch verteilt. Der achte und letzte Spieltag wird komplett am Mittwoch, 29. Januar, ab 21 Uhr ausgetragen, alle Spiele zeigt damit DAZN.

Die TV-Termine der Spiele mit deutscher Beteiligung in der Übersicht:

1. Spieltag

Dienstag, 17. September 2024:

Bayern München - Dinamo Zagreb (21.00) DAZN

Real Madrid - VfB Stuttgart (21.00) Prime Video

Mittwoch, 18. September 2024:

FC Brügge - Borussia Dortmund (21.00) DAZN

Donnerstag, 19. September 2024:

Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen (18.45) DAZN

Atletico Madrid - RB Leipzig (21.00) DAZN

2. Spieltag

Dienstag, 1. Oktober 2024:

VfB Stuttgart - Sparta Prag (18.45) DAZN

Borussia Dortmund - Celtic Glasgow (21.00) Prime Video

Bayer Leverkusen - AC Mailand (21.00) DAZN

Mittwoch, 2. Oktober 2024:

Aston Villa - Bayern München (21.00) DAZN

RB Leipzig - Juventus Turin (21.00) DAZN

3. Spieltag

Dienstag, 22. Oktober 2024:

Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven (21.00) DAZN

Real Madrid - Borussia Dortmund (21.00) Prime Video

Juventus Turin - VfB Stuttgart (21.00) DAZN

Mittwoch, 23. Oktober 2024:

Stade Brest - Bayer Leverkusen (18.45) DAZN

FC Barcelona - Bayern München (21.00) DAZN

4. Spieltag

Dienstag, 5. November 2024:

Borussia Dortmund - Sturm Graz (21.00) DAZN

FC Liverpool - Bayer Leverkusen (21.00) Prime Video

Celtic Glasgow - RB Leipzig (21.00) DAZN

Mittwoch, 6. November 2024:

Bayern München - Benfica Lissabon (21.00) DAZN

VfB Stuttgart - Atalanta Bergamo (21.00) DAZN

5. Spieltag

Dienstag, 26. November 2024:

Bayern München - Paris Saint-Germain (21.00) Prime Video

Inter Mailand - RB Leipzig (21.00) DAZN

Bayer Leverkusen - Red Bull Salzburg (21.00) DAZN

Mittwoch, 27. November 2024:

Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart (18.45) DAZN

Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (21.00) DAZN

6. Spieltag

Dienstag, 10. Dezember 2024:

RB Leipzig - Aston Villa (21.00) offen

Bayer Leverkusen - Inter Mailand (21.00) offen

Schachtar Donezk - Bayern München (21.00) offen

Mittwoch, 11. Dezember 2024:

Borussia Dortmund - FC Barcelona (21.00) DAZN

VfB Stuttgart - Young Boys Bern (21.00) DAZN

7. Spieltag

Dienstag, 21. Januar 2025:

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart (21.00) offen

FC Bologna - Borussia Dortmund (21.00) offen

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen (21.00) offen

Mittwoch, 22. Januar 2025:

RB Leipzig - Sporting Lissabon (18.45) DAZN

Feyenoord Rotterdam - Bayern München (21.00) DAZN

8. Spieltag

Mittwoch, 29. Januar 2025:

Bayern München - Slovan Mratislava (21.00) DAZN

Borussia Dortmund - Schachtar Donezk (21.00) DAZN

VfB Stuttgart - Paris Saint-Germain (21.00) DAZN

Sturm Graz - RB Leipzig (21.00) DAZN

Bayer Leverkusen - Sparta Prag (21.00) DAZN

Die Champions League ist in diesem Jahr reformiert worden. Insgesamt treten 36 Mannschaften an. Zunächst findet eine sogenannte Ligaphase statt, in der jedes Team vier Auswärts- und vier Heimspiele bestreitet.