NHL Philipp Grubauer gewinnt mit Seattle fünftes Spiel in Serie

Der deutsche Eishockey-Torhüter Philipp Grubauer befindet sich in der NHL mit seinem Team Seattle Kraken weiter auf Playoff-Kurs. Seattle gewann in der nordamerikanischen Eishockey-Liga mit 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) gegen die Anaheim Ducks und fuhr den fünften Sieg in Serie ein.