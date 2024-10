Champions League-Partie gegen Sparta Prag: VfB-Ultras feiern Rückkehr der Königsklasse mit imposanter Choreo

5 „Zurück in Europa“ – die VfB-Fans feiern die Champions League-Rückkehr. Foto: StZN/Christian Pavlic

Mehr als 14 Jahre Champions League-Abstinenz sind am Dienstagabend für den VfB Stuttgart Geschichte. Im Spiel gegen Sparta Prag zeigen die Ultras eine beeindruckende Choreografie. Wir haben die Bilder.











Mehr als 14 Jahre ist es her, dass der VfB Stuttgart ein Heimspiel in der europäischen Königsklasse des Fußballs bestreiten durfte. Im Februar 2010 empfingen die Schwaben den FC Barcelona und rangen dem damaligen Branchenprimus ein beachtliches 1:1-Unentschieden ab. Nun ist es also wieder soweit und mit Sparta Prag wartet der tschechische Rekordmeister auf den VfB Stuttgart.

Dass die Fans der Stuttgarter heiß sind, versteht sich von selbst; und gleich zu Beginn der Partie zeigten die Ultras, wie sie das Ende der jahrelangen Champions League-Abstinenz feiern – mit einer atemberaubenden Choreografie. Am Ende der Choreo gab es dann auch noch das legendäre Torjubel-Bild vom 2:1-Sieg gegen Manchester United im Jahr 2003 zu sehen.

In unserer Fotostrecke zeigen wir Bilder der beeindruckenden Choreo – viel Spaß beim Durchklicken.