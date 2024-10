Champions League: Mit das Beste in Europa: Hoeneß Erinnerungen an Juve

"Mit das Beste in Europa": Hoeneß' Erinnerungen an Juve

Die ganz großen Erfolge liegen schon etwas zurück, Glanz versprüht Juventus Turin aber noch immer. Auch Stuttgarts Coach Sebastian Hoeneß schwärmt vor dem Duell mit den Italienern in der Königsklasse.











Turin - Sebastian Hoeneß schwärmte. Er habe "sehr viele Erinnerungen", sagte der Trainer des VfB Stuttgart über Champions-League-Gegner Juventus Turin. "Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der die Alte Dame mit das Beste war, was es in Europa gibt", erklärte der 42 Jahre alte Coach des schwäbischen Fußball-Bundesligisten. Juve habe damals etliche Topspieler bei sich vereint. Besonders den französischen Welt- und Europameister Zinédine Zidane habe er immer schon gemocht und gerne spielen gesehen, erklärte Hoeneß.

Der aktuelle Kader des italienischen Rekordmeisters kommt deutlich weniger prominent und klangvoll daher, dennoch sind die Turiner am dritten Spieltag der Ligaphase gegen den VfB heute (21.00 Uhr/DAZN) favorisiert. Denn unter dem neuen Coach Thiago Motta, so Hoeneß, sei der Club "wieder auf einem richtig guten Weg". Unter der Führung des früheren Weltklasse-Spielers hat Juve in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verloren. Die Stuttgarter indes sind seit vier Partien sieglos. In der Königsklasse stehen sie nach den Partien bei Real Madrid (1:3) und gegen Sparta Prag (1:1) bei einem Zähler.