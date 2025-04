Champions League: Kopf-ab-Geste: Strafen für Real-Stars Rüdiger und Mbappé

VfB Stuttgart beim VfL Bochum Zaunfahnen und Fluchttore – wie die Vorbereitung auf das Spiel läuft

Nach der langen Spielunterbrechung vor gut einem Jahr sind alle Beteiligten sensibilisiert, um Ähnliches am Samstag zu vermeiden. Wie der Austausch zwischen beiden Vereinen läuft und lief – und was in den beiden Stunden zwischen Stadionöffnung und Spielbeginn passiert.