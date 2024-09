Champions League in Madrid: VfB-Fans feiern ein Fußball-Fest

8 Treffpunkt Madrid: VfB-Fans versammeln sich in der Innenstadt. Foto: dpa

Schönes Wetter, gute Laune, laute Gesänge: Die VfB-Fans treffen sich vor dem Champions-League-Spiel in der Madrid zu einem friedlichen Fußball-Fest – und verzichten auf einen gemeinsamen Marsch zum Stadion.











Das Wetter spielte mit, und je höher die Sonne stieg, umso weiter kletterte das Stimmungsbarometer nach oben: Ab dem späten Vormittag feierten Tausende VfB-Fans vor dem Champions-League-Spiel des deutschen Vizemeisters bei Real Madrid ein friedliches Fußball-Fest – dessen Höhepunkt am Abend im Estadio Santiago Bernabeu stattfindet.

Die Vorfreude der Anhänger des VfB Stuttgart auf die Rückkehr ihres Teams auf die große europäische Bühne war riesig. Nachdem die ersten Fans bereits am Montag in Madrid angekommen waren und sich bis Mitternacht auf der Plaza Mayor im Herzen der Stadt eingesungen hatten, nahm die Invasion in Rot im Laufe des Dienstags richtig an Fahrt auf. Sogar vier Flieger waren im Vorfeld gechartert worden – völlig losgelöst schwebten die VfB-Anhänger in der spanischen Hauptstadt ein. Ein großer Treffpunkt blieb den ganzen Tag über die Plaza Mayor.

Die VfB-Fans sind im Vorfeld der Partie bester Dinge. Foto: Christian Pavlic

Um die Mittagszeit waren die rund um den Platz gelegenen Cafés und Kneipen fest in Stuttgarter Hand – unübersehbar und unüberhörbar. Immer wieder ertönten laute Gesänge, darunter waren altbekannte Gassenhauer, aber natürlich wurde auch das neueste Lieblingslied der VfB-Anhänger immer wieder angestimmt: „Europapokal! Nach all’ der Scheiße, geht’s auf die Reise – Stuttgart international!“

Das Schöne an der Fan-Feier: Alles lief freudetrunken, aber total friedlich ab. Die Polizei zeigte rund um die Plaza Mayor zwar starke Präsenz, unter anderem mit Panzerwagen, hielt sich aber im Hintergrund und wurde auch nicht zum Eingreifen gezwungen. Alle Beteiligten gaben sich total entspannt. Die Einwohner von Madrid, die am Dienstag in der Stadt unterwegs waren, machten weitgehend einen Bogen um die Fans aus Stuttgart. Manche filmten den VfB-Tross, wirkten dabei aber eher fröhlich und belustigt als verärgert über den Einfall der laut singenden Stuttgarter.

Fanmarsch wird abgesagt

Gegen 16 Uhr versammelten sich die Anhänger dann an einem Treffpunkt, der näher am Stadion lag. Der geplante Fanmarsch war zu diesem Zeitpunkt bereits abgesagt worden. Nach Informationen unserer Zeitung lag dies an der angekündigten Vorgehensweise der Polizei im Falle eines Fanmarsches. Dazu kommt, dass die Innenstadt von Madrid etwas mehr als fünf Kilometer entfernt vom Stadion liegt, auf dem Weg dorthin hätte der VfB-Tross einen nicht unerheblichen Teil des Verkehrs in Madrid lahmgelegt, was zu erheblichen Störungen und risikoreichen Situationen hätte führen können. Auch deshalb wurde auf einen gemeinsamen Marsch in Richtung Estadio Santiago Bernabeu, der Heimat des Rekordsiegers der Champions League, verzichtet.

Wie viele Fans des VfB Stuttgart an diesem Dienstag in Madrid sind, lässt sich nur schwer sagen. Sicher ist lediglich, dass der Fanblock am Abend mit 4000 Leuten voll besetzt sein wird. Schätzungen gehen davon aus, dass sich weitere 6000 Anhänger mit Tickets versorgt haben. Ob jedoch alle durch die strengen Eingangskontrollen kommen werden, ist nicht absehbar. Dazu dürfte eine höhere vierstellige Zahl an VfB-Fans kommen, die ohne Eintrittskarten gen Spanien gereist sind. Und die – wie alle anderen – im Vorfeld des Spiels bei den Königlichen großen Spaß in Madrid hatten.