1 Robert Lewandowski feiert sein Tor für den FC Barcelona beim 4:0-Sieg in der spanischen Liga beim FC Cadiz – am Dienstag geht es zum FC Bayern. Foto: AFP/CRISTINA QUICLER

An diesem Dienstag geht es in der Fußball-Champions-League weiter – mit dem Topspiel FC Bayern München gegen FC Barcelona. Das Spiel ist live bei Amazon Prime zu sehen.















In der TV-Rechtelandschaft hat sich in dieser Saison nichts verändert – die Champions League gibt’s nicht umsonst. Lediglich das Finale wird vom ZDF frei empfangbar übertragen. Der Streamingdienst DAZN und Amazon zeigen im zweiten Jahr in Folge die europäische Königsklasse des Fußballs. Über das Prime-Video-Angebot können Amazon-Kunden stets das Topspiel am Dienstag miterleben. So auch den Kracher an diesem Dienstag (21 Uhr/Allianz-Arena) zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona mit dem pikanten Wiedersehen mit Ex-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski im Barça-Dress. Alle anderen Spiele laufen bei DAZN – insgesamt 121 von 137 Live-Partien.

Die weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung in der Champions League in dieser Woche: Olympique Marseille – Eintracht Frankfurt (Dienstag, 21 Uhr), Bayer Leverkusen – Atletico Madrid (Dienstag, 21 Uhr), Manchester City – Borussia Dortmund (Mittwoch, 21 Uhr), Real Madrid – Bayer Leverkusen (MIttwoch, 21 Uhr).