Champions League Stimmung "sehr bescheiden" beim FC Liverpool nach Niederlage

Auf Jürgen Klopp kommt nach dem verlorenen Finale der Champions League vor der Parade in der Heimat noch viel Aufbauarbeit beim FC Liverpool zu."Sehr bescheiden" sei die Stimmung in der Kabine gewesen, sagte Klopp nach dem 0:1 am Samstag gegen Real Madrid bei DAZN.