Champions-League-Endspiel: Stars, TV, Quoten, Shows: Was man zum CL-Finale wissen muss

München - 13 Jahre nach dem für den FC Bayern so dramatischen "Finale dahoam" steigt in der Allianz Arena wieder ein Endspiel der Champions League. Am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) spielen Paris Saint-Germain und Inter Mailand um den wichtigsten Titel im Vereinsfußball. Es ist auch ein Duell der Gegensätze, für manche ist es zudem eine Rückkehr in ihr altes Stadion. Was man zum Champions-League-Finale 2025 in München wissen sollte:

Wo kann man das Spiel sehen?

Das ZDF überträgt das Endspiel live im Free-TV. Auch der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN zeigt das Finale. Im Stadion werden 64.500 Leute dabei sein. Wer kein Ticket für den Königsklassen-Showdown bekommen hat, dem bleiben in München unter anderem Public-Viewing-Events im Olympiapark oder am Königsplatz. Die UEFA warnt Fans davor, Tickets auf nicht autorisierten Plattformen, Agenturen oder auf dem Schwarzmarkt zu kaufen.

Wer ist Favorit auf den Henkelpott?

Die Buchmacher sehen Paris vorn. Dabei hatten die Franzosen einen mauen Start in diese Champions-League-Saison und erst am letzten Spieltag der Hauptrunde gegen Stuttgart ihr Ticket für die K.o.-Phase gelöst. Dort schaltete das Team von Coach Luis Enrique später gleich drei englische Mannschaften aus (Titelfavorit Liverpool, Aston Villa, Arsenal), während Inter sich gegen Feyenoord, den FC Bayern und im Halbfinale den FC Barcelona durchsetzte.

Welche Spieler dürften am Samstag im Fokus stehen?

Jahrelang setzte Paris auf Superstars als Erfolgsfaktoren - vergeblich. Im Sommer 2024 verließ Kylian Mbappé den Verein, seitdem haben die Franzosen keinen alles überragenden Akteur mehr. Jetzt hofft PSG auf das Kollektiv mit hungrigen und talentierten Youngsters wie Barcola, Doué, Neves oder den im Winter verpflichteten Kwarazchelia. Torhüter Donnarumma überragte im Halbfinale gegen Arsenal. Inter indes zehrt von der Erfahrung von Leuten wie Calhanoglu, Mkhitaryan, Acerbi oder Ex-Bayern-Torhüter Sommer. Offensiv sollen es Weltmeister Martinez und der Ex-Gladbacher Thuram richten. Inters Nationalspieler Bisseck ist der einzige Deutsche im Münchner Finale.

Wie oft standen die zwei Finalisten schon im Königsklassen-Finale?

Paris hat es erst einmal in seiner Geschichte ins Endspiel geschafft: Im ersten Corona-Jahr 2020 unterlagen die Franzosen vor leeren Rängen in Lissabon dem FC Bayern mit 0:1. Inter hat da schon deutlich mehr Erfahrungen mit Partien um die europäische Fußball-Krone: 2010 gelang der Champions-League-Triumph (gegen Bayern), 2023 setzte es eine Finalniederlage gegen Manchester City. Den Europapokal der Landesmeister als Vorgängerwettbewerb haben die Mailänder 1964 und 1965 gewonnen, auch 1967 und 1972 ging es bis ins Finale.

Wie oft war München schon Endspiel-Ausrichter?

Wie 2012 richtet die Stadt München das größte Event im europäischen Vereinsfußball aus - vor 13 Jahren endete der Höhepunkt als "Drama dahoam" und der Finalniederlage des FC Bayern im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea. Insgesamt bereits zum fünften Mal findet in Bayerns Landeshauptstadt das Endspiel um Europas Fußball-Krone statt: 1979, 1993 und 1997 wurde das Finale noch jeweils im Olympiastadion ausgetragen.

Was ist beim Spiel als Rahmenprogramm geplant?

Die bekannte US-Rockband Linkin Park wird vor dem Spiel auftreten. Zudem soll der deutsche Stargeiger David Garrett eine neue Version der Rock-Hymne "Seven Nation Army" von den White Stripes spielen, während die zwei Vereinsbotschafter Javier Pastore und Javier Zanetti vor Anpfiff den Champions-League-Pokal präsentieren.

Was erwartet die Polizei an dem Tag in der Stadt?

Insgesamt rund 2.000 Polizistinnen und Polizisten aus ganz Bayern sollen beim Spiel und den dazugehörenden Events in München für Sicherheit und Ordnung sorgen. Dazu gehören auch zwei Treffpunkte für die PSG- und Inter-Fans am Königsplatz und am Odeonsplatz. Von dort werden die Anhänger dann gemeinsam mit der U-Bahn und Shuttlebussen zum Stadion gebracht. Der Polizei liegen keine konkreten Gefährdungserkenntnisse vor, wie es hieß.

Und was ist sonst noch geboten in der Stadt?

In München kündigen bereits Fahnen und Werbebanner das große Match an. Von Donnerstag an steigt im Olympiapark zudem das offizielle Fanfest. Am Tag vor dem Endspiel findet dort dann im SAP Garden ein Legendenturnier statt. Franck Ribéry, Lothar Matthäus, Luís Figo, Kaká, Clarence Seedorf, Cafu und andere frühere Stars und Champions-League-Sieger werden dort auflaufen.