Champions League: Chelsea müht sich zum Unentschieden gegen Karabach Agdam

1 Estevao brachte Chelsea gegen Karabach Agdam nach 16 Minuten in Führung. Foto: -/AP/dpa

Chelsea tut sich in der Champions League bei Karabach Agdam schwer und kommt nur zu einem 2:2. Der Pafos FC aus Zypern feiert ersten Sieg seiner Vereinsgeschichte in der Königsklasse.











Baku - Der FC Chelsea ist in der Champions League nur knapp einer Blamage entgangen. Beim mazedonischen Meister Karabach Agdam, der erst über die Qualifikation den Sprung in die Ligaphase der Königsklasse geschafft hatte, mühten sich die Blues zu einem 2:2 (1:2).

Nach Toren von Leandro Andrade (29.) und Marko Jankovic (39./Handelfmeter) für die Gastgeber war Chelsea mit einem 1:2-Rückstand in die Kabine gegangen, obwohl Estevao bereits nach 16 Minuten die Gäste in Führung gebracht hatte. Der zur Pause eingewechselte Alejandro Garnacho (52.) glich für das Premier-League-Team aus.

Der Pafos FC hat in seiner ersten Saison in der Champions League seinen ersten Sieg eingefahren. Mit 1:0 (0:0) bezwang der zyprische Meister den spanischen Erstligisten FC Villareal. Derrick Luckassen (46.) sorgte kurz nach Wiederanpfiff per Kopfball nach einer Ecke für den Siegtreffer.