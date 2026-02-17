Champions League: 5:2 - Galatasaray nimmt Juventus nach der Pause auseinander

1 Davinson Sanchez brachte Galatasaray in der zweiten Halbzeit gegen Juventus Turin entscheidend in Führung. Foto: Khalil Hamra/AP/dpa

Istanbul - Galatasaray Istanbul mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat das erste Playoff-Spiel der diesjährigen Champions-League-Saison für sich entschieden. Der türkische Spitzenclub gewann das Hinspiel gegen Juventus Turin klar mit 5:2 (1:2).

Noa Lang (49./75. Minute), Davinson Sanchez (60.) und der ehemalige Münchner Sacha Boey (86.) drehten mit ihren Treffern nach der Pause die Partie zugunsten des Tabellenführers der türkischen Süper Lig. Der erst zur Halbzeit beim italienischen Rekordmeister eingewechselte Juan Cabal sah zudem die Gelb-Rote Karte (67.). Sané, der zuletzt vier Spiele verletzt verpasst hatte, wurde in der 70. Minute eingewechselt. Ilkay Gündogan kam nicht zum Einsatz.

Juventus bricht nach der Pause auseinander

In der ersten Halbzeit hatte Gabriel Sara (15.) Galatasaray in dessen erstem K.o.-Runden-Spiel seit zwölf Jahren in Führung gebracht. Doch Juventus konnte die Partie durch die ersten beiden Saison- und Champions-League-Tore von Teun Koopmeiners (16./32.) zunächst drehen.

Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Abwehrchef Bremer (34.) und der taktischen Herausnahme des gelb-rot-gefährdeten Andrea Cambiaso zur Halbzeit brach die Juve-Abwehr nach der Pause auseinander.

Galatasaray geht somit mit einem Drei-Tore-Vorsprung in das Rückspiel am kommenden Mittwoch in Turin.