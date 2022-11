CFDA Fashion Awards in New York

18 Kylie und Kris Jenner bei den CFDA Awards in New York. Foto: dpa/Evan Agostini

Bei den CFDA Fashion Awards in New York tummelt sich am Montagabend alles, was Rang und Namen hat. Kim Kardashian schreitet im Latex-Kleid über den weißen Teppich, Vanessa Hudgens oben ohne. Wir haben die Bilder der besten Outfits.















Der „Council of Fashion Designers of America“ (CFDA) ist der Berufsverband amerikanischer Modedesigner. Einmal jährlich bitten die Verantwortlichen nach New York, um dort Ikonen und Designer der Modebranche auszuzeichnen. Geehrt wurden 2022 unter anderem Lenny Kravitz und der verstorbene Virgil Abloh.

Wegen des hohen Ansehens wird die Verleihung auch als die „Oscars der Modewelt“ bezeichnet. Kein Wunder also, dass alles, was Rang und Namen hat, der Einladung folgte und in teils gewagten Kleidern über den weißen Teppich schritt.

