Cem Özdemirs Hochzeit: Die einen gratulieren, die anderen sticheln

Die einen gratulieren, die anderen sticheln

1 CDU-Landeschef Hagel gratuliert Cem Özdemir zur Hochzeit. FDP-Chef Rülke wittert einem besonderen Plan. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir heiratet mitten im Wahlkampf. Das ruft unterschiedliche Reaktionen hervor.











Die Hochzeit von Cem Özdemir mitten im Wahlkampf sorgt für hochgezogene Augenbrauen bei der politischen Konkurrenz. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel indessen gratuliert nüchtern. Er wünsche „Herrn Özdemir und seiner Partnerin Flavia Zaka zu ihrer Hochzeit am Samstag von Herzen alles erdenklich Gute, Glück, Gesundheit, Gottes Segen und viele gemeinsame, erfüllte Jahre“, sagte Hagel unserer Redaktion. Auch SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch wünscht alles Gute: „Diese Koalitionsaussage kann man auch mitten im Wahlkampf begrüßen“, findet er. „Ich freue mich für Cem Özdemir und seine Frau.“