1 Cem Özdemir Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir (Bündnis90/Die Grünen), betont beim „Stadtgespräch Gesundheit“ den Zusammenhang zwischen gesundem Essen und Klimaschutz.















Link kopiert

Der Biss in den Schokoriegel, der Griff in die Gummibärchentüte oder das Eis im Freibad sind für viele Menschen ein hoher Genuss. Wer allerdings zu häufig nascht, dessen Gesundheit wird irgendwann darunter leiden. Beim „Stadtgespräch Gesundheit“ der AOK ging es am Donnerstagabend im Theaterhaus in Stuttgart um das Thema „Süß war gestern – was braucht es für eine gesunde Ernährung mit Zucker?“.

Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, leitete den Abend nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer der AOK Stuttgart-Böblingen, Sven Busch, mit einem Impulsvortrag ein. Mit Blick auf die Gesundheit, aber auch mit dem Blick auf die Klimakrise würde er gerne mehr Menschen von einer gesünderen Ernährung überzeugen. „Klimaschutz und Gesundheitsschutz können Hand in Hand gehen“, sagte Özdemir, vor allem auf den Fleischkonsum bezogen. Beim Zucker sei die gute Nachricht, dass immer mehr Menschen auf den Zuckergehalt ihrer Lebensmittel achteten. „Viele Konsumenten schauen genauer hin“, sagte Özdemir.

Viele übergewichtige Kinder

Wohl auch aus diesem Grund haben Lebensmittelhersteller vermehrt begonnen, zuckerarme oder zuckerfreie Produkte anzubieten. „Auch im Handel ist die Debatte angekommen“, so der Minister. Trotzdem gebe es immer noch zu viele Übergewichtige, oft bereits im Kindesalter.

Gerne würde der Stuttgarter Abgeordnete es Konsumenten leichter als bisher machen, gesunde von ungesunden Lebensmitteln zu unterscheiden. „Er muss einfacher werden, sich gut, gesund und nachhaltig zu ernähren“, meinte er. Allerdings stünden dieser Idee „harte Lobbyinteressen“ entgegen. Er erwarte massiven Gegenwind, so Özdemir.

Eine Verbündete im Kampf für eine gesunde Ernährung hat Özdemir in der Stuttgarter Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann. Sie hielt den zweiten Impulsvortrag des Abends. „Wir versuchen chronische Erkrankungen zu verhindern“, stellte sie klar. Der Lebensmittelkonsum sei eben keine reine Privatangelegenheit. Gerne würde sie mehr Menschen Lust auf ein gesundes Essen machen. In der Stadt gebe es diverse Beratungsangebote. Gesundheitslotsen seien unterwegs, um Aufklärungsarbeit zu leisten.

Hohe Zahl an Diabetikern

Beim anschließenden Podiumsgespräch wies Baptist Gallwitz vom Uniklinikum Tübingen auf die Folgen eines zu hohen Zuckerkonsums hin. „Wir haben eine Diabetespandemie“, sagte er. Die Ursache sei nicht allein der Zucker, eine insgesamt zu kalorienreiche Ernährung und zu wenig Bewegung führten zu Übergewicht. Inzwischen leiden mehr als acht Millionen Deutsche an Diabetes.

Ebenfalls am Gespräch teilgenommen haben Wolf-Helge Neumann (Vorsitzender des Imkervereins Stuttgart), Alexander Sikler von der AOK (Leiter Geschäftsbereich Kunde und Gesundheit) und Jasmin Schuster, die als Geschäftsführerin von PureCake gesunde Kuchen herstellt. Moderiert wurde der Abend von Wassiliki Babel von der AOK und Martin Haar, Redakteur der Stuttgarter Zeitung und Nachrichten.