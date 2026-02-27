18 Tolle Stimmung im Gästeblock: Celtic-Fans in Stuttgart. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Schottische Fußballfans sind bekannt für ihre Sanges- und Trinkfreudigkeit. Die Anhänger von Celtic Glasgow machten da in Stuttgart keine Ausnahme.











Link kopiert

Es war ja im besten Sinne zu erwarten gewesen. Schottische Fußballfans in Stuttgart, das passt. Die EM 2024 taugt dafür als leuchtendes Beispiel, als zehntausende sanges- und trinkfreudige Schotten die Landeshauptstadt enterten und für eine fantastische Stimmung in der Stadt und im Stadion sorgten. Nun, Ende Februar 2025, geriet die Nummer mit dem Europa-League-Spiel von Celtic Glasgow beim VfB Stuttgart (1:0) naturgemäß etwas kleiner.

Aber auch da lässt sich sagen: Alles friedlich und alles stimmungsvoll – auch wenn „nur“ etwas mehr als die 3000 Fans, die Tickets für das Play-off-Rückspiel am Donnerstagabend hatten, in der Stadt waren. Die City aber war geprägt von freundlichen Begegnungen, lauten Gesängen und vielen Verbrüderungsszenen zwischen VfB-Fans und den Celtic-Anhängern.

Ebenso im Stadion, wo es nach dem Spiel über den Zaun des Gästeblocks sogar zu einem Trikottausch kam - und wo die Anhänger der Grün-Weißen aus dem Gästeblock heraus erwartungsgemäß für eine fantastische Stimmung sorgten.

Kurzum: Die Celtic-Fans hinterließen einen tollen Eindruck. Und dürfen, wenn es nach der Stadt Stuttgart, ihren Kneipen, Bars und Biergärten geht, gerne wiederkommen. Womöglich ja schon in der nächsten Europapokal-Saison, wer weiß.