Celtic FC gegen VfB Stuttgart: Choreo und Spielunterbrechung im Celtic Park

6 Josha Vagnoman kickt die Tennisbälle vom Platz, die Fans aus Protest geworfen hatten. Foto: IMAGO/Shutterstock

Der Europa-League-Abend in Glasgow wurde von einer Choreografie und einer Protestnote begleitet. Die Hintergründe.











﻿Das Spiel im Celtic Park war noch keine Minute alt, da war es bereits unterbrochen. Als Protestnote gegen die Entscheidung der Clubführung, Teile der organisierten Fans von den Spielen auszuschließen, warfen die Anhänger der Schotten aus mehreren Ecken des Stadions Tennisbälle auf den Rasen, um das Spiel zu unterbrechen.

Was auch gelang. Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel, Ordner kamen auf den Rasen. Es dauerte knapp fünf Minuten, ehe die Begegnung fortgesetzt werden konnte.

Auch Celtic Spieler, hier Tomas Cvancara, räumten die Bälle vom Feld. Foto: IMAGO/Shutterstock

In der Zeit fokussierten sich die Blicke auf den gut gefüllten Auswärtsblock. Die rund 3000 Stuttgarter Fans hatten weiße und rote Fahnen aus Stuttgart mitgebracht. Mithilfe dieser wurde eine Choreo angeboten, die im Grunde ein weiß-rotes Streifenmotiv war. Im zentralen Bereich des Blocks gab es dann ein riesiges rundes Banner zu sehen.