1 Elianne Schiedmayer möchte dafür sorgen, dass Instrumente aus ihrem Hause weiterhin einen guten Klang haben. Foto: Kerstin Dannath

Die Firma Schiedmayer Celesta wird seit neun Generationen von der Familie geführt. Das in Wendlingen ansässige Unternehmen ist weltweit der einzige Instrumentenbauer, der noch Celesten nach französischem Original-Patent herstellt.

Kreis Esslingen - In Tschaikowskis Nussknacker-Suite hat sie mit dem „Tanz der Zuckerfee“ einen Solopart. Und den Soundtrack des ersten Harry-Potter-Films dürften viele Filmfans an den mystischen Klängen von „Hedwig’s Theme“ erkennen. Dennoch weiß kaum jemand, wie das Instrument heißt. Celesta, auch die „Himmlische“ genannt, ist der Name des Tasteninstruments, das weltweit in keinem Opern- oder Konzerthaus von Rang fehlt. Es wird nach dem Originalpatent des Erfinders Victor Mustel aus dem Jahr 1886 nur noch von der in Wendlingen ansässigen Firma Schiedmayer Celesta produziert.