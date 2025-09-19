Feinschmecker-Aufsteiger des Jahres: Restaurant Cédric in Weinstadt - Wo ein Tisch fast wie ein Sechser im Lotto ist
1
Cédric Staudenmayer ist nun zum „Aufsteiger des Jahres“ gewählt worden. Foto: privat

Wer im Cédric einen Tisch bekommen möchte, muss ein halbes Jahr im Voraus planen. Doch wie schmeckt es beim Koch, der vom Feinschmecker zum Aufsteiger des Jahres gekürt wurde?

Es gibt einige Gäste, die denken, das Internet sei kaputt, erzählt Cédric Staudenmayer und lacht. Das Buchungssystem des Restaurants Remstal wird online freigeschaltet und schwuppdiwupp sind die Plätze weg – schneller als Klopapier zu Corona-Zeiten. Man muss natürlich dazu sagen, dass man hier nicht von Festzelt-Dimensionen redet. Es sind mal zehn, mal 16 Gäste am Abend, weil das Konzept nicht mehr Kapazitäten zulässt. Aber gerade in Zeiten, in denen die Gastronomie über Gästeschwund jammert, scheint es geradezu perfekt zu funktionieren. Das hat gleich mehrere Gründe.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.