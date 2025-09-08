CDU will neues Gesetz nutzen: Esslingen soll vorangehen beim Abbau von Bürokratie

1 Tim Hauser, Chef der Esslinger CDU-Ratsfraktion (links), und der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle wollen den Vorschriften-Dschungel durchforsten. Foto: Roberto Bulgrin

„Regelungsbefreiungsgesetz“ klingt kompliziert, doch es soll helfen, unnötige bürokratische Verfahren zu erleichtern. Die CDU möchte Esslingen zum Vorreiter machen.











„Deutschland leidet unter einem Bürokratie-Burnout“, hat das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz festgestellt. Dieser Diagnose würden sich viele anschließen – „Bürokratieabbau“ wird in Wahlkämpfen oft und gern gefordert. Doch mit der Umsetzung hapert es. Vielen drängt sich gar der Eindruck auf, dass Gesetze, Regelungen und Verordnungen in den letzten Jahren eher noch komplexer und damit hemmender geworden sind. Die Landesregierung möchte nun mit einem Regelungsbefreiungsgesetz gegensteuern, das Kommunen die Möglichkeit eröffnet, probeweise neue und einfachere Wege zu gehen. Tim Hauser, Chef der Esslinger CDU-Ratsfraktion, und der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle wollen Esslingen zum Vorreiter in Sachen Bürokratieabbau machen. Und sie fordern die Stadtverwaltung auf, gerüstet zu sein, sobald das neue Gesetz in Kraft tritt.