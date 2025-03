Landtagswahlkampf: CDU schickt Manuel Hagel ins Rennen

11 CDU-Landeschef Manuel Hagel will gegen Cem Özdemir um das Amt des Ministerpräsident kämpfen. Foto: dpa/Markus Lenhardt

Für die CDU soll Manuel Hagel als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg ziehen. Er tritt gegen den Grünen-Kandidaten Cem Özdemir an.











Die CDU will wie erwartet ihren Landeschef Manuel Hagel als Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt ins Rennen schicken. Bei einer Funktions- und Mandatsträgerkonferenz in Friedrichshafen gab Hagel am Samstag nach Informationen unserer Zeitung bekannt, dass er bei der Landtagswahl 2026 als Spitzenkandidat antreten will. Die offizielle Wahl der Landesliste wird erst bei einem Parteitag im Mai stattfinden.

Die Personalie war längst ein offenes Geheimnis. So offen, dass CDU-Bundesgeneralsekretär Carsten Linnemann sich beim politischen Aschermittwoch in Fellbach schon verplappert hatte. Hagel führt die CDU seit 2023. Er folgte damals – für die hiesigen Christdemokraten erstaunlich geräuschlos – auf Thomas Strobl. Von 2016 bis 2021 war Hagel Generalsekretär der Partei, seit 2021 führt er die Landtagsfraktion.

Umfragen sprechen für einen Wahlsieg

Seine Aussichten, tatsächlich vom Landtag zum Ministerpräsident gewählt zu werden, sind aktuell nicht schlecht. Zuletzt stand die CDU – getragen vom bundesweiten Hoch – in landesweiten Umfragen meist bei 30 Prozent und damit komfortable zehn Prozentpunkte vor den Grünen. Die letzten Umfragen stammen allerdings noch aus der Zeit vor der Bundestagswahl, spiegeln also wohl noch nicht eindeutig die Stimmung für die Landtagswahl, die am 8. März 2026 geplant ist, wieder und sind mit der üblichen Unsicherheit behaftet.

Die CDU hatte bei vergangenen Wahlen immer wieder erleben müssen, dass sich der Trend auch noch kurz vor der Landtagswahl dreht. Das lag allerdings meistens daran, dass die Partei nicht zu 100 Prozent hinter den eigenen Spitzenkandidaten stand. Das dürfte dieses Mal anders sein. Hagel arbeitet seit Jahren hart daran, die Reihen zu schließen.

Der ursprüngliche Plan, Hagel bei der traditionellen Klausurtagung im Kloster Schöntal im Januar aufs Schild zu heben, wurde von der vorgezogenen Bundestagswahl durchkreuzt. Der CDU-Landesvorstand wird nun in den kommenden Wochen Vorschläge für die vordersten Listenplätze der Partei machen. Am 17. Mai stellen die Christdemokraten bei einem Landesparteitag ihre Landesliste auf. 2026 können die Baden-Württemberger zum ersten Mal zwei Stimmen abgeben und neben dem Direktkandidaten auch eine Partei wählen.

Im eigenen Wahlkreis Ehingen war Hagel schon im Februar zum Kandidaten gekürt worden. Der designierte Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir tritt in Stuttgart an. Die Grünen wählen ihre Landesliste ebenfalls Ende Mai.