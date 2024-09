CDU-Politiker aus Esslingen: Markus Grübel sagt der Marine ade

1 Markus Grübel auf einem Boot der Wasserschutzpolizei Hamburg. Foto: privat

Der Esslinger Bundestagsabgeordnete Markus Grübel hat in diesem Sommer zum letzten Mal seinen Dienst als Reservist der Marine absolviert. Warum das Leben in der Kaserne zuletzt eine Herausforderung für ihn war.











Link kopiert

Zuletzt war er im Dienstgrad eines Fregattenkapitäns – das entspreche einem Oberstleutnant bei Heer und Luftwaffe, sagt Markus Grübel. Der Esslinger CDU-Bundestagsabgeordnete und Kreisrat ist auch Reservist der deutschen Marine. Fast immer in der parlamentarischen Sommerpause hat er seinen Dienst geleistet – mit Ausnahme seiner Jahre als Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium.

Kürzlich ist er zum letzten Mal morgens in einer Kaserne aufgewacht. Grübels Beorderung endet dieses Jahr mit Erreichen der Altersgrenze von 65. Ob er den Reservistendienst vermissen wird? „Der Verstand sagt, es ist Zeit, mein Herz nimmt mit Wehmut Abschied von diesem Lebensabschnitt. Aber ich bin mir sicher, es kommen neue Herausforderungen“, sagt der Christdemokrat, der 2025 auch aus dem Bundestag ausscheidet.

Grübel begann seinen Wehrdienst 1978 bei der Luftwaffe, der Wechsel zur Marine erfolgte später. Zuletzt war er als Reservist beordert beim Marinekommando Rostock. Früher war der Parlamentarier auch schon mal bei Auslandseinsätzen auf hoher See. Zuletzt seien es aber vor allem Aufgaben an Land gewesen, berichtet Grübel. In diesem Jahr habe er beispielsweise den Besuch eines Ausbildungsverbands der japanischen Marine in Hamburg begleitet. Ein Foto zeigt ihn an Bord eines Bootes der Hamburger Wasserschutzpolizei, mit dem er japanische Kriegsschiffe auf der Elbe bis zum Anlegen im Hafen begleitet habe. „Ehrlicherweise muss ich sagen, dass mir die Seefahrt und das Leben an Bord mehr Freude gemacht hat als die Stabsarbeit am Schreibtisch“, räumt Grübel ein. „Aber das geht fast allen Marinesoldaten so. Für die Vereinbarkeit von Familie und Dienst ist eine Landverwendung bei der Marine natürlich besser.“

Wehrdienst aus Gewissensgründen

Als er die Entscheidung zum Wehrdienst traf, war Grübel eigener Aussage nach in der kirchlichen Jugend engagiert, in der das Thema Kriegsdienstverweigerung von vielen mit einer Gewissensfrage verbunden worden war. „Mein Ergebnis war: ‚Ich leiste Wehrdienst aus Gewissensgründen! Unsere Werte wie Demokratie, Freiheit, Rechtsstaat und Menschenrechte sind es wert, verteidigt zu werden.“ Das würde er auch nach mehr als 46 Jahren noch so formulieren. Grübel zieht auch Bezüge zu seiner Arbeit im Bundestag, beispielsweise als Mitglied im Verteidigungsausschuss. Aber auch ganz allgemein: „Die Bundeswehr ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ich habe dort Menschen kennengelernt, denen wäre ich sonst nie begegnet. Das hat mir auch in der Politik geholfen.“

Herausforderungen des Kasernenlebens

Markus Grübel ist sichtlich stolz, gedient zu haben: „Ich bin stolz, dass ich die Anforderungen erfüllt habe: Nachtschichten, frühes Aufstehen, Lärm, Dreck, Gefahr, Einsatzverpflegung, Leben mit Menschen, die ich mir nicht ausgesucht habe, auf engstem Raum. Aber der Dienstgrad ist auch in Ordnung. Die Anrede ‚Herr Kapitän’ gefällt mir schon.“ Zudem sei es für ihn auch in diesem Sommer wieder spannend gewesen, sich mit den anderen, meist viel jüngeren Kameraden beispielsweise beim Essen auszutauschen – die zu Beginn ihm als Außenstehenden gegenüber meist zurückhaltend seien. „Bemerkenswert ist, dass sie die gleichen Sprüche drauf haben, die es schon zu meiner Rekrutenzeit gab“, so Grübel. Doch ein Reservedienst sei auch eine Herausforderung. „Ich habe mich auch schon vorher gefragt: Kann ich das denn noch so.“ Die Übernachtung in der Kaserne, in der er die Nasszelle mit jemandem teile, den er nicht kenne, das sei in seinem Alter nicht mehr so üblich. „Am letzten Tag war mein Dienstbeginn um 5 Uhr morgens. Da musste ich früh das Bett abziehen und die Stube anständig hinterlassen. Das ist natürlich nicht wie der Hotelstandard, den ich als Abgeordneter oft genieße.“