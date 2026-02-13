CDU-Parteitag Messe Stuttgart: Angela Merkel kommt – aber tritt nicht öffentlich auf

1 „Nachamtliches Verständnis“: 2024 sagte Angela Merkel noch, dass sie bewusst nicht am Parteitag der CDU teilnehme. Foto: AFP

Zum CDU-Parteitag auf der Messe Stuttgart kommen mehrere ehemalige Parteivorsitzende – auch Angela Merkel. Doch Selfies mit der Ex-Kanzlerin werden wohl schwierig.











Wenn man es genau nimmt, kommt Angela Merkel eigentlich gar nicht nach Stuttgart, sondern nach Leinfelden-Echterdingen (L.-E.). Denn auf der Gemarkung von L.-E. liegt die Messe Stuttgart – und dort findet der CDU-Parteitag am 20./21. Februar statt. Dazu hat sich die frühere Bundeskanzlerin als Ehrengast angekündigt.

Allerdings: Wer nicht selbst an dem Parteitag teilnimmt, wird wohl keine Gelegenheit haben, Angela Merkel zu sehen oder gar ein Selfie mit ihr zu machen. Denn „die Bundeskanzlerin a. D. wird im Rahmen oder am Rande ihres Aufenthalts auf dem CDU-Bundesparteitags in Stuttgart keinen anderen öffentlichen Termin wahrnehmen“, sagt auf Nachfrage eine Sprecherin aus dem Büro von Merkel. Bei einem Parteitag werden üblicherweise alle ehemaligen Parteivorsitzenden als Ehrengäste eingeladen. Die Einladungen zu den Bundesparteitagen 2022 und 2024 hatte Merkel aber nicht angenommen.

Auch Annegret Kramp-Karrenbauer kommt zum CDU-Parteitag auf die Messe Stuttgart. Foto: imago/IPON

2024 ließ sie ihre Absage auf Medienanfragen mit dem Satz begründen: „Dies entspricht dem von ihr wiederholt – sowohl gegen Ende ihrer Amtszeit als auch seither – öffentlich erläuterten nachamtlichen Verständnis, nach ihrem Ausscheiden aus der aktiven Politik grundsätzlich nicht an tagesaktuellen Ereignissen teilzunehmen.“ Auf die Frage, ob sich ihr „nachamtliches Verständnis“ nun geändert habe, erklärte Merkels Büro: „Nein, die Ausnahme bestätigt die Regel.“ Merkel wird nicht die einzige Ex-Parteivorsitzende beim Parteitag sein. Der Bundestagsabgeordnete Armin Laschet nimmt als Delegierter teil. Und Annegret Kramp-Karrenbauer ist als ehemalige Parteichefin und als neue Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung dabei.