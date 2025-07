CDU-Kollegin über Trigema-Besuch: „Bonita Grupp war sehr entspannt und freundlich wie immer“

1 Bonita Grupp hat die Frauen-Union Zollernalb zu einem Wirtschaftsforum ins Trigema-Werk eingeladen. Der Termin fand trotz der Sorgen um Ex-Boss Wolfgang Grupp wie geplant statt. Foto: Anne Heller

Die Öffentlichkeit rätselt weiter über den Zustand von Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp. Tochter Bonita hat an einem Treffen mit CDU-Kolleginnen festgehalten. Eine Teilnehmerin erzählt.











Anne Heller weilte gerade im Urlaub, als sie die Nachricht über Wolfgang Grupp erreichte: Der bundesweit bekannte, ehemalige Trigema-Chef musste am 7. Juli in eine Klinik eingeliefert werden. „Ich dachte mir: Mein Gott, in dem Alter kommt man auch mal ins Krankenhaus“, erzählt die Vorsitzende der Frauen-Union Zollernalb – und dachte sich nichts weiter dabei. Dass deshalb das geplante Treffen mit ihrer CDU-Kollegin Bonita Grupp am Trigema-Hauptsitz in Burladingen auf der Kippe stehen könnte, daran verschwendete Heller erst gar keinen Gedanken.