Andreas Deuschle

Kommunal- und Landespolitiker fordert stärkere Einbeziehung der Basis bei Vorsitzendenwahl.















Kreis Esslingen - Noch in dieser Woche will der Wahlverlierer der Bundestagswahl, die CDU, mit ihrer Erneuerungskur beginnen. Am Samstag trifft die Spitze auf die Basis: Eingeladen sind alle Kreisverbände aus Deutschland. Für den Kreis Esslingen wird ebenfalls ein Vertreter dabei sein, auch wenn es der Kreisvorsitzende Andreas Deuschle selbst nicht sein wird, weil er an diesem Tag als Landtagsabgeordneter in anderen Terminen zu tun hat. Eine klare Meinung zum bevorstehenden Erneuerungsprozess der Christdemokraten hat er allerdings – und steht mit seiner Meinung keineswegs allein im Kreis Esslingen.