Weilheim an der Teck Sprinterfahrer hindert Pkw mehrmals am Überholen

Ein Sprinter hat am Freitagnachmittag mehrmals einen Autofahrer daran gehindert, zu überholen. Die Polizei fand das Fahrzeug verlassen auf einem Firmengelände in Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) und ermittelt nun gegen den Fahrer.